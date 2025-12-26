«Распаковка бесценного подарка»: Захарова раскрыла содержимое презента от Путина

Мария Захарова показала шкатулку, подаренную ей президентом России Владимиром Путиным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию подарка от президента РФ Владимира Путина. На снимке видно, что глава государства преподнес дипломату подарочную шкатулку с кремлевской символикой.
На опубликованном фото видна подарочная коробка с круглым логотипом со словами «Москва» и «Кремль». Рядом расположена шкатулка, на крышке которой изображены территория Московского Кремля. Возле шкатулки лежит именная карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин», а также, предположительно, конверт, адресованный «М. В. Захаровой». Фотографию подарка Мария Захарова опубликовала в своем telegram-канале.
Захарова сопроводила публикацию серией хештегов, подчеркнув значение подарка. Среди них — «распаковка», «бесценно», «красота», «ДеньРожденияУдался» и «спасиБо», — так описала Захарова свои впечатления от президентского подарка.