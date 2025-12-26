В Алжире признали французский колониализм преступлением: у европейцев требуют извинений и компенсаций

Парламент Алжира одобрил законопроект, признающий французский колониализм преступлением. Об этом информирует Le Monde.
Депутаты Национального народного собрания единогласно потребовали от Франции официальных извинений и полной финансовой компенсации за ущерб, нанесённый в период колониального правления.
В документе перечислены деяния, за которые Францию предполагается привлечь к юридической ответственности. Среди них внесудебные казни, пытки, сексуальное насилие, проведение ядерных испытаний на алжирской территории и масштабное использование природных ресурсов страны.
По данным издания, МИД Франции подверг критике решение алжирского парламента. Французская сторона заявила, что принятый закон идёт вразрез с её стремлением восстановить конструктивный франко-алжирский диалог.
При этом ведомство подчеркнуло, что Франция намерена и далее «стремиться к возобновлению продуктивного общения с Алжиром».
Накануне Алжир потребовал от Франции официальных извинений и возвращения национальных ценностей, утраченных в период колониального господства. Внесённый законопроект квалифицирует как преступление весь период колонизации Алжира Францией, который длился с 14 июня 1830 года по 5 июля 1962 года.