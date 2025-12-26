В Алжире признали французский колониализм преступлением: у европейцев требуют извинений и компенсаций

Накануне Алжир потребовал от Франции официальных извинений и возвращения национальных ценностей, утраченных в период колониального господства. Внесённый законопроект квалифицирует как преступление весь период колонизации Алжира Францией, который длился с 14 июня 1830 года по 5 июля 1962 года.