«День рождения удался»: Захарова показала кремлёвский подарок от президента

Немного кремлёвской символики и личная подпись: спикер МИД России Мария Захарова показала подарок, который получила от президента в день своего юбилея.

Официальный представитель МИД РФ опубликовала в Telegram фотографию шкатулки, подаренной Владимиром Путиным. Глава государства преподнёс дипломату шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Сам подарок Захарова назвала невероятным, подчеркнув его символичность.

На опубликованном фото видно подарочную коробку с круглым логотипом и надписями «Москва» и «Кремль». Рядом — сама шкатулка с изображением территории Кремля и Георгия Победоносца, карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, предположительно, конверт, адресованный «М. В. Захаровой».

Снимок Захарова сопроводила хештегами «распаковка», «бесценно», «красота», «ДеньРожденияУдался» и «спасиБо», дав понять, что подарок произвёл на неё сильное впечатление.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. В этот день Мария Захарова отметила 50-летие — она родилась 24 декабря 1975 года в столице.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму с Рождеством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что поздравление уже отправлено. При этом телефонный разговор между лидерами в ближайшее время не планируется.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

