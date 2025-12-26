«День рождения удался»: Захарова показала кремлёвский подарок от президента

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму с Рождеством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что поздравление уже отправлено. При этом телефонный разговор между лидерами в ближайшее время не планируется.