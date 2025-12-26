«День рождения удался»: Захарова показала кремлёвский подарок от президента

Официальный представитель МИД РФ опубликовала в Telegram фотографию шкатулки, подаренной Владимиром Путиным. Глава государства преподнёс дипломату шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Сам подарок Захарова назвала невероятным, подчеркнув его символичность.
На опубликованном фото видно подарочную коробку с круглым логотипом и надписями «Москва» и «Кремль». Рядом — сама шкатулка с изображением территории Кремля и Георгия Победоносца, карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, предположительно, конверт, адресованный «М. В. Захаровой».
Снимок Захарова сопроводила хештегами «распаковка», «бесценно», «красота», «ДеньРожденияУдался» и «спасиБо», дав понять, что подарок произвёл на неё сильное впечатление.
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. В этот день Мария Захарова отметила 50-летие — она родилась 24 декабря 1975 года в столице.
