Трамп заявил о смертоносном ударе по ИГИЛ* в Нигерии

«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — написал он в соцсети Truth Social.
* Запрещенная в России террористическая организация
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше