Трамп заявил о смертоносном ударе по ИГИЛ* в Нигерии

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли смертоносный удар по террористам ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) в северно-западной Нигерии.

Источник: Reuters

«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — написал он в соцсети Truth Social.

* Запрещенная в России террористическая организация

