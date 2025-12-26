Ричмонд
Мединский прокомментировал перенос Рождества на Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РИА Новости высказался о переносе официального празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Он отметил, что это решение властей, но, по его мнению, народ его не особо поддерживает.

Мединский предположил, что католическое Рождество, вероятно, отмечается в западных регионах страны.

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — заявил Мединский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в июле 2023 года, установив официальной датой праздника 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму американскому лидеру Дональду Трампу по случаю Рождества.

