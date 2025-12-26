Ричмонд
Трамп сообщил о смертоносном ударе ВС США по боевикам ИГИЛ* в Нигерии

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные нанесли наземный удар по боевикам группировки ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Заявление он сделал в четверг, опубликовав сообщение в соцсети Truth Social.

«США нанесли мощный и смертоносный удар по подонкам из числа боевиков ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые жестоко убивали главным образом невинных христиан», — написал американский лидер.

Он отметил, что Пентагон выполнил «ряд высокоточных атак». Президент США добавил, что приказ об ударе на территории Нигерии отдал он лично.

Накануне, 25 декабря, Трамп заявил о планах США проводить наземные удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке. Он озвучил это решение, поздравляя военных с католическим Рождеством.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

