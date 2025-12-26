Ричмонд
Премьер Грузии сообщил о необходимости восстановления отношений с ЕС

В восстановлении отношений с Грузией должен быть заинтересован сам Евросоюз (ЕС). Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в предновогоднем интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

Источник: Reuters

По словам главы правительства, Грузия является единственной страной, через которую Черное море соединяет государства Центральной Азии с Европой, и с учетом геополитической ситуации Брюссель заинтересован в выходе на новые рынки.

Ранее, 22 декабря, Кобахидзе заявил, что ЕС использовал тему возможной евроинтеграции Грузии для шантажа и оказания давления на страну. Он отметил, что как политика открытых дверей НАТО в конечном итоге оказалась политикой сквозняка, так и здесь оказалось, что это была не политика открытых дверей Евросоюза в отношении Грузии, а политика сквозняка, где вопрос евроинтеграции использовался лишь как инструмент шантажа против Грузии.

