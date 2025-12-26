Премьер Грузии сообщил о необходимости восстановления отношений с ЕС

Ранее, 22 декабря, Кобахидзе заявил, что ЕС использовал тему возможной евроинтеграции Грузии для шантажа и оказания давления на страну. Он отметил, что как политика открытых дверей НАТО в конечном итоге оказалась политикой сквозняка, так и здесь оказалось, что это была не политика открытых дверей Евросоюза в отношении Грузии, а политика сквозняка, где вопрос евроинтеграции использовался лишь как инструмент шантажа против Грузии.