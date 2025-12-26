Дмитриев репостнул публикацию о тоннеле между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев репостнул фрагмент интервью РИА Новости с известным американским инвестором Джимом Роджерсом. В публикации Роджерс назвал идею строительства тоннеля между Россией и США замечательной.
Запись с заявлениями Роджерса, сделанная корреспондентом РИА Новости, появилась на странице Дмитриева в соцсети Х. Уточняется, что спецпредставитель президента РФ оставил репост без каких либо комментариев.
Напомним, в октябре Кирилл Дмитриев заявлял о возможности создания тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску. По его словам, тоннель через Берингов пролив можно построить менее чем за восемь лет, что стало бы примером применения современных технологий.
Президент США Дональд Трамп ранее называл эту идею интересной.
KP.RU сообщил, что переговоры о строительстве туннеля между Россией и Аляской начались 17 октября 2025 года.