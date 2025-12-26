Ричмонд
Дмитриев репостнул публикацию о тоннеле между Россией и США

Дмитриев поделился постом РИА Новости о тоннеле, который соединит Россию и США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев репостнул фрагмент интервью РИА Новости с известным американским инвестором Джимом Роджерсом. В публикации Роджерс назвал идею строительства тоннеля между Россией и США замечательной.

Запись с заявлениями Роджерса, сделанная корреспондентом РИА Новости, появилась на странице Дмитриева в соцсети Х. Уточняется, что спецпредставитель президента РФ оставил репост без каких либо комментариев.

Напомним, в октябре Кирилл Дмитриев заявлял о возможности создания тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску. По его словам, тоннель через Берингов пролив можно построить менее чем за восемь лет, что стало бы примером применения современных технологий.

Президент США Дональд Трамп ранее называл эту идею интересной.

KP.RU сообщил, что переговоры о строительстве туннеля между Россией и Аляской начались 17 октября 2025 года.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
