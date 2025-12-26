Дмитриев репостнул публикацию о тоннеле между Россией и США

Напомним, в октябре Кирилл Дмитриев заявлял о возможности создания тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску. По его словам, тоннель через Берингов пролив можно построить менее чем за восемь лет, что стало бы примером применения современных технологий.