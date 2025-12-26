Ричмонд
Рубио обсудил с премьером Камбоджи эскалацию на границе с Таиландом

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом выразил обеспокоенность продолжающимся вооружённым конфликтом между Камбоджей и Таиландом.

Как сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, Рубио вновь подтвердил стремление президента США Дональда Трампа к миру и необходимость полного выполнения условий Куала-Лумпурских мирных соглашений. Он также заявил о готовности Соединённых Штатов содействовать переговорному процессу для обеспечения стабильности и мира между двумя странами.

Ранее таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщал, что военные делегации сторон в ходе второго дня переговоров в рамках общего комитета по границам не сделали публичных заявлений относительно деэскалации конфликта и возобновления режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что тайские истребители атаковали территорию соседней страны.

