Рубио обсудил с премьером Камбоджи эскалацию на границе с Таиландом

Как сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, Рубио вновь подтвердил стремление президента США Дональда Трампа к миру и необходимость полного выполнения условий Куала-Лумпурских мирных соглашений. Он также заявил о готовности Соединённых Штатов содействовать переговорному процессу для обеспечения стабильности и мира между двумя странами.