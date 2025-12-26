Глава ЕНП выступил за отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы

При этом, как утверждал политик, не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп «обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск». «И если мы говорим о европейских войсках, то Германия не может оставаться в стороне», — подчеркнул глава ЕНП. Европа, по его мнению, «должна взять на себя ответственность за безопасность Украины». «После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности», — резюмировал Вебер. В то же время он выразил скептицизм по поводу перспектив скорого прекращения огня на Украине.