Глава ЕНП выступил за отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы

«Европа должна сыграть ответственную роль, когда речь заходит о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke.
При этом, как утверждал политик, не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп «обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск». «И если мы говорим о европейских войсках, то Германия не может оставаться в стороне», — подчеркнул глава ЕНП. Европа, по его мнению, «должна взять на себя ответственность за безопасность Украины». «После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности», — резюмировал Вебер. В то же время он выразил скептицизм по поводу перспектив скорого прекращения огня на Украине.
Ранее лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран «многонациональных сил для Украины», которые должны быть сформированы «в рамках “коалиции желающих” и при поддержке США». В заявлении указывается, что «эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».
Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России будет неприемлемым.