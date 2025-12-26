Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL в Казахстане

Захарова выразила надежду на скорое завершение расследования специальной комиссией, созданной Казахстаном, и на то, что все стороны совместно прояснят оставшиеся вопросы, связанные с этим трагическим инцидентом. Самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.