Трамп пригрозил демократам последним Рождеством

«Теперь эти же неудачники снова за своё, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьёзно задеты и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов! Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Во вторник минюст США опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гигабайт. В новой публикации содержатся 10 595 PDF-документов, 419 видеозапиcей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла. Позднее ведомство заявило, что прокурор южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружили свыше одного миллиона дополнительных документов, которые могут быть потенциально связаны с делом Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.