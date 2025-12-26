Ричмонд
США перебросили еще пять военных самолетов к границам Венесуэлы

США усилили свое военное присутствие в Карибском бассейне. Американское командование направило в регион еще пять военных самолетов MC-130J Commando II. Они базируются в аэропорту Рафаэль Эрнандес в городе Агуадилья и на базе ВМС «Рузвельт-Роудс» в городе Сейба в Пуэрто-Рико, сообщает Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

MC-130J используются во время скрытых операций в плохой видимости — для незаметного проникновения на территорию противника, эвакуации военнослужащих или для дозаправки в воздухе вертолетов и конвертопланов — летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, отмечает издание.

До этого The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон направил в регион конвертопланы CV-22 Osprey и самолеты C-17, а также войска и бронетехнику. Это происходит во время роста напряженности в отношениях США и Венесуэлы. Вашингтон считает правительство латиноамериканской страны пособником местных наркокартелей. Президент США Дональд Трамп не исключает войны с Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше