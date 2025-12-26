Ричмонд
Удар США по ИГИЛ* в Нигерии оказался согласован с властями страны

Удар Вооружённых сил США по объектам террористической группировки ИГИЛ* в Нигерии был нанесён по просьбе властей этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Life.ru

По словам источника агентства в администрации США, американские военные атаковали цели в штате Сокото. В результате удара были уничтожены несколько террористов.

Позднее эту информацию официально подтвердило Африканское командование Вооружённых сил США. Там заявили, что операция проводилась именно по запросу правительства Нигерии и была направлена против объектов террористов.

«Африканское командование ВС США по запросу нигерийских властей нанесло удар в штате Сокото, уничтожив нескольких террористов ИГИЛ*», — говорится в заявлении AFRICOM.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о мощном и смертоносном ударе ВС США по боевикам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Американский лидер сообщил, что Пентагон провёл серию высокоточных атак. Трамп также подчеркнул, что приказ о нанесении удара отдал лично он.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Террористическая организация, запрещённая в РФ и США.

