Приморский депутат предложил сделать конкурс «Твой проект» более справедливым

Депутат Думы города Владивостока Антон Савенко направил запрос в Департамент внутренней политики Приморского края с просьбой рассмотреть возможность скорректировать правила проведения конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект» (12+), чтобы сделать его более справедливым. Об этом он написал в своём Телеграм-канале (18+).
«Призываю коллег и профильный департамент поддержать данную инициативу, чтобы сделать конкурс более справедливым, а распределение бюджетных средств — прозрачным и эффективным для всех жителей города», — написал депутат в сети.
По мнению Антона Савенко, для повышения справедливости конкурса «Твой проект» необходимо либо исключить муниципальные образовательные учреждения из общего списка участников, либо выделить их в отдельную категорию. Он аргументирует это тем, что по итогам 2025 года среди победителей оказались две школы — учреждения, доступ в которые, как правило, ограничен для посторонних лиц.
«Со своей стороны считаю спорным решение проводить данный конкурс как среди общедоступных муниципальных территорий, так и среди закрытых территорий — школ и детских садов, которые, согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов”, должны быть закрыты в постоянном режиме и не иметь доступа для посторонних лиц», — отметил депутат в своём обращении.
Жители Приморья подали рекордное число заявок на «Твой проект».
Более 800 инициатив по благоустройству поступило на конкурс инициативного бюджетирования.
Напомним, что в этом году жители Приморского края подали на конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект» 845 заявок — на 140 больше, чем годом ранее. Это рекордное количество за пять лет проведения конкурса.
В 2026 году реализуют 84 лучших идеи общей стоимостью 252 млн рублей. Конкурс «Твой проект» проходит в Приморье уже в пятый раз по инициативе первого вице-губернатора — председателя правительства края Веры Щербиной. За это время в нём приняли участие более 820 тысяч человек — свыше 45% населения региона, от крупных городов до отдалённых сёл. Каждый год растёт и число заявок, и интерес к голосованию.