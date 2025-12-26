Приморский депутат предложил сделать конкурс «Твой проект» более справедливым

В 2026 году реализуют 84 лучших идеи общей стоимостью 252 млн рублей. Конкурс «Твой проект» проходит в Приморье уже в пятый раз по инициативе первого вице-губернатора — председателя правительства края Веры Щербиной. За это время в нём приняли участие более 820 тысяч человек — свыше 45% населения региона, от крупных городов до отдалённых сёл. Каждый год растёт и число заявок, и интерес к голосованию.