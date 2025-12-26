Ричмонд
Трамп пообещал раскрыть имена демократов связанных с делом Эпштейна

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать имена всех демократов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в организации секс-торговли несовершеннолетними.

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать имена всех демократов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в организации секс-торговли несовершеннолетними.

В своём посте в социальной сети Truth Social он заявил, что когда эти имена станут известны в ходе продолжающегося, по его словам, политического преследования, инициаторам придётся давать объяснения, подобно тому как выяснилась ложность обвинений в «российском вмешательстве» в его предвыборную кампанию.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер резко раскритиковал публикацию документов по делу Эпштейна, обвинив администрацию Трампа в сокрытии информации. Пресс-секретарь бывшего президента Билла Клинтона, чьи фотографии из материалов дела уже появлялись в публичном поле, потребовал рассекретить и другие документы, связанные с демократами.

Министерство юстиции США ранее опубликовало часть материалов в соответствии с законом, поддержанным обеими партиями. При этом, хотя сам Трамп также фигурирует в подозрениях о связях с Эпштейном, конкретных доказательств его участия в преступлениях представлено не было.

Ранее сообщалось, что в США начался хаос из-за публикации материалов по делу Эпштейна.

