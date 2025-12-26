Трамп пообещал раскрыть имена демократов связанных с делом Эпштейна

В своём посте в социальной сети Truth Social он заявил, что когда эти имена станут известны в ходе продолжающегося, по его словам, политического преследования, инициаторам придётся давать объяснения, подобно тому как выяснилась ложность обвинений в «российском вмешательстве» в его предвыборную кампанию.