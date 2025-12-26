Ричмонд
ВС РФ захватили командный пункт ВСУ с брошенной техникой и документами в Гуляйполе

На Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных. При этом солдаты ВСУ сбежали с пункта, оставив там документы, карты и технику.

Источник: Life.ru

Как заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин, по данному факту уже проводится детальное расследование. Он уточнил, что проверкой занимаются профильные и правоохранительные органы. В случае подтверждения утраты командного пункта будет открыто уголовное производство.

Недавно в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой виден занятый российскими войсками командный пункт ВСУ. На кадрах запечатлены оставленные ноутбуки, телефоны, карты и личные вещи. По данным украинских СМИ, расследование связано с действиями батальона 106-й бригады территориальной обороны, который, по предварительным данным, покинул позиции, не эвакуировав оборудование с потенциально важной информацией.

ВС РФ захватили командный пункт ВСУ с брошенной техникой и документами. Видео © Telegram / STERNENKO.

Ранее Life.ru писал, что 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ оставила позиции почти в полном составе. Российские военные указали, что подобные случаи вскрывают системные сбои в управлении и боеспособности украинских подразделений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.