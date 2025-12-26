Врач: команда Трампа пытается скрыть тревожную информацию о его здоровье

Команда президента США Дональда Трампа пытается скрыть информацию о состоянии его здоровья, таких случаев в истории было очень много. Об этом aif.ru заявил врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Трамп появился на публике с синяками на запястьях. На правой руке журналисты заметили синяк, левая была плотно покрыта тональным средством.
«Причина, что синяки появляются из-за рукопожатий, теперь исключена. Если он правша, то здоровается он правой рукой, если левша — левой. Такого не бывает, что человек здоровается то одной, то другой рукой. Я не думаю, что это инициатива не врачей, а команды Трампа вводить нас в заблуждение о состоянии его здоровья», — сказал Новоселов.
Он напомнил, что информацию о болезни 40-го президента США Рональда Рейгана обнародовали только после того, как он ушел в отставку.
«Много случаев было в истории, когда человек был болен, а рассказывали, что он здоров», — добавил врач.