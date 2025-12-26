Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета

«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству России за поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа на фоне угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе», — написал министр в Telegram-канале.
«Мы также высоко ценим его неизменную поддержку в сохранении зоны мира в Карибском регионе и в содействии экономической, политической и социальной стабильности во всем регионе», — добавил он.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва решительно осуждает усиление военного присутствия США в Карибском море, а также фактическое введение морской блокады Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.