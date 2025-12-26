США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии по запросу нигерийских властей

Глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X** отметил взаимодействие с нигерийскими властями, поблагодарив их за поддержку и сотрудничество. Он также дал понять, что подобные операции могут быть продолжены, однако подробностей о возможных дальнейших действиях не раскрыл.