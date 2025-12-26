США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии по запросу нигерийских властей

Удар по боевикам террористической организации ИГИЛ* был нанесен по официальному запросу властей Нигерии. Об этом сообщили в Африканском командовании Вооруженных сил США.
Глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X** отметил взаимодействие с нигерийскими властями, поблагодарив их за поддержку и сотрудничество. Он также дал понять, что подобные операции могут быть продолжены, однако подробностей о возможных дальнейших действиях не раскрыл.
Африканское командование ВС США подтвердило, что операция проводилась по обращению правительства Нигерии. В результате удара были ликвидированы несколько боевиков, связанных с ИГИЛ.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о «смертоносном ударе» по террористам группировки ИГИЛ на территории Нигерии.
