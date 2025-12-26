Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил демократам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело Джеффри Эпштейна раскроет всех, кто давал финансисту деньги, посещал его остров и «считал его лучшим парнем на свете, а потом “бросил, как собаку”. По его словам, это были члены и сторонники Демократической партии.

Источник: Life.ru

Трамп подчеркнул, он один прекратил общение с Эпштейном «задолго до того, как это стало модно». Лидер Белого дома отверг обвинения в знании о преступлениях финансиста. Он пообещал, демократам «придётся многое объяснять», как и с обвинениями в сговоре с Россией на выборах 2016 года.

«Теперь те же самые неудачники снова взялись за старое. Только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, сильно пострадают и их репутация будет запятнана. Но, к сожалению, таковы уж реалии коррумпированной демократической политики! Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством!» — заявил Трамп в Truth Social.

Британские СМИ ранее сообщили об архивных материалах по делу Эпштейна. В них якобы нашли обвинение в изнасиловании против Дональда Трампа. Журналисты не назвали автора заявления. Все идентифицирующие данные из документа удалили.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше