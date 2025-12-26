Трамп пригрозил демократам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна

Трамп подчеркнул, он один прекратил общение с Эпштейном «задолго до того, как это стало модно». Лидер Белого дома отверг обвинения в знании о преступлениях финансиста. Он пообещал, демократам «придётся многое объяснять», как и с обвинениями в сговоре с Россией на выборах 2016 года.
«Теперь те же самые неудачники снова взялись за старое. Только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, сильно пострадают и их репутация будет запятнана. Но, к сожалению, таковы уж реалии коррумпированной демократической политики! Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством!» — заявил Трамп в Truth Social.
Британские СМИ ранее сообщили об архивных материалах по делу Эпштейна. В них якобы нашли обвинение в изнасиловании против Дональда Трампа. Журналисты не назвали автора заявления. Все идентифицирующие данные из документа удалили.
