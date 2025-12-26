Российская подлодка «Ясень» устроила неприятный сюрприз у побережья США

Российская атомная подводная лодка проекта «Ясень» стала источником серьёзного беспокойства для США, оказавшись у их побережья.
Как пишет американский журналист Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive, эти субмарины обладают высокими характеристиками скрытности и малошумности, а также несут мощное вооружение, включая крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Цирконы». Автор напоминает, что в 2024 году одна из таких подлодок уже заходила в порт Гаваны, что стало для Вашингтона неприятным сюрпризом.
Иствуд предполагает, что подводная лодка могла вести разведку за авианосной ударной группой «Джеральд Форд» и передавать данные союзникам, например Венесуэле. По его мнению, подлодки класса «Ясень» являются ценным активом для президента России Владимира Путина, позволяя снижать оперативную эффективность ВМС США даже вблизи их собственной территории.
