От имени президента: МИД Венесуэлы обратился к Москве на фоне угроз США в Карибском бассейне

Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку усилий по защите суверенитета страны на фоне напряжённости в Карибском бассейне. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

Источник: Life.ru

Глава венесуэльского МИД подчеркнул, что речь идёт о поддержке в условиях внешнего давления и угроз со стороны США. По его словам, Москва последовательно выступает за соблюдение интересов венесуэльского народа и стабильность в регионе.

«От имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро выражаем искреннюю благодарность Правительству Российской Федерации за ценную поддержку усилий президента Мадуро в защите суверенитета и интересов венесуэльского народа перед лицом угроз и военных, незаконных действий администрации США в Карибском бассейне», — заявил Хиль Пинто.

Он также отдельно отметил непоколебимую позицию России в вопросе сохранения Карибского бассейна зоной мира. По словам министра, поддержка Москвы способствует укреплению экономической, политической и социальной стабильности не только в Венесуэле, но и во всём регионе.

Ранее Life.ru писал, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США у берегов Венесуэлы актом агрессии. Он заявил, что захват нефтеналивных танкеров и фактическая морская блокада выходят за рамки дипломатического давления и угрожают безопасности всего региона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше