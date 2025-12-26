От имени президента: МИД Венесуэлы обратился к Москве на фоне угроз США в Карибском бассейне

Глава венесуэльского МИД подчеркнул, что речь идёт о поддержке в условиях внешнего давления и угроз со стороны США. По его словам, Москва последовательно выступает за соблюдение интересов венесуэльского народа и стабильность в регионе.
«От имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро выражаем искреннюю благодарность Правительству Российской Федерации за ценную поддержку усилий президента Мадуро в защите суверенитета и интересов венесуэльского народа перед лицом угроз и военных, незаконных действий администрации США в Карибском бассейне», — заявил Хиль Пинто.
Он также отдельно отметил непоколебимую позицию России в вопросе сохранения Карибского бассейна зоной мира. По словам министра, поддержка Москвы способствует укреплению экономической, политической и социальной стабильности не только в Венесуэле, но и во всём регионе.
Ранее Life.ru писал, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США у берегов Венесуэлы актом агрессии. Он заявил, что захват нефтеналивных танкеров и фактическая морская блокада выходят за рамки дипломатического давления и угрожают безопасности всего региона.
