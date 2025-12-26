Байден «спрятался» на рождественском семейном фото

Бывший президент США Джо Байден оказался практически незаметен на семейной рождественской фотографии, опубликованной им в социальной сети X*. Основное внимание на снимке привлекает его сын Хантер, который визуально занял центральное место в кадре.
На фотографии запечатлены восемь человек, однако экс-глава Белого дома виден лишь частично. Значительную часть его фигуры и правую сторону лица закрывает супруга Джилл Байден, за руку которой он держится. Байден стал единственным участником снимка, попавшим в кадр не полностью.
При этом Хантер Байден располагается в центре композиции и широко расставил руки, приобнимая стоящих рядом женщин. Среди взрослых участников фотографии он единственный выглядит серьезным и не улыбается, не считая находящегося перед ним ребенка.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Джо Байдена. Он заявил, что демократ не смог бы «отличить жирафа от бегемота».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.