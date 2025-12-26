ВСУ проверяют информацию о захвате командного пункта в Гуляйполе

Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой запечатлён предположительно оставленный украинский командный пункт с ноутбуками, телефонами и картами на месте. По данным издания, расследование начато после того, как батальон 106-й бригады территориальной обороны ВСУ покинул позицию, оставив личные вещи, потенциально содержащие важную информацию.