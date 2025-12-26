Ричмонд
«Пойду на “Битву экстрасенсов”»: сын депутата из ХМАО открыл в себе паранормальные способности

Сын богатейшего депутата думы Сургута (ХМАО) Евгения Барсова Иван Барсов открыл в себе паранормальные способности. После вылета из «Битвы шефов», где он блеснул подачей «Болоньезе» из супермаркета и «разваренных до соплей “сморчков”», в рамках своей предвыборной кампании решил снова покорять сердца избирателей с помощью федерального телевидения. Он сообщил журналисту URA.RU, что готов отправиться на шоу «Битва экстрасенсов».

Сын богатейшего депутата думы Сургута (ХМАО) Евгения Барсова Иван Барсов открыл в себе паранормальные способности. После вылета из «Битвы шефов», где он блеснул подачей «Болоньезе» из супермаркета и «разваренных до соплей “сморчков”», в рамках своей предвыборной кампании решил снова покорять сердца избирателей с помощью федерального телевидения. Он сообщил журналисту URA.RU, что готов отправиться на шоу «Битва экстрасенсов».

«Дальше я пойду на “Битву экстрасенсов”. У меня есть суперспособности — когда я стою возле самолета, я чувствую опасность и будущую поломку, и действую на опережение. Я чувствую технику. Я готов найти в багажнике любого человека. Только не в машине — я буду искать в самолетах», — заявил политик.

Барсов-младший отметил, что у него могут быть паранормальные способности. Он уточнил, что готовится к кастингу, который запланирован в первом квартале 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что Барсов-младший стал хедлайнеров КПРФ. Его промо появились на улицах Сургута в рамках предвыборной кампании в городскую и окружную думы.

