«Пойду на “Битву экстрасенсов”»: сын депутата из ХМАО открыл в себе паранормальные способности

«Дальше я пойду на “Битву экстрасенсов”. У меня есть суперспособности — когда я стою возле самолета, я чувствую опасность и будущую поломку, и действую на опережение. Я чувствую технику. Я готов найти в багажнике любого человека. Только не в машине — я буду искать в самолетах», — заявил политик.