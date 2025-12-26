Пентагон удалил утверждение о запросе ударов по ИГИЛ от Нигерии

Пентагон скорректировал сообщение об ударах по объектам ИГИЛ* в Нигерии, убрав формулировку о том, что операция проводилась по прямому запросу нигерийских властей. Об этом сообщается в соцсети X**.
В первоначальной версии утверждалось, что Африканское командование ВС США нанесло удары по просьбе Нигерии. Спустя примерно час этот текст был удален, а вместо него появилось новое сообщение, в котором говорилось о проведении атаки в координации с нигерийской стороной. Таким образом, акцент был смещен с формального запроса на совместное взаимодействие.
Кроме того, в первом заявлении была допущена ошибка в названии нигерийского штата, где проводилась операция. Вместо реального региона Сокото был указан несуществующий штат «Собото». Позднее Африканское командование удалило публикацию с неточностью и выпустило исправленный вариант с корректным географическим названием.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о «смертоносном ударе» по террористам группировки ИГИЛ на территории Нигерии.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.
** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.