Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро в защите суверенитета страны

Венесуэла выразила официальную благодарность России за поддержку усилий президента Николаса Мадуро в защите суверенитета и интересов народа страны.
Как сообщил в своём Telegram-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, от имени лидера государства он передал искреннюю признательность российскому правительству за помощь Каракасу в условиях агрессивных действий со стороны США. Глава МИД также подчеркнул вклад Москвы в поддержание мира в Карибском регионе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает наращивание военного присутствия США в Карибском море и фактическую морскую блокаду Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что власти США приказали военным обеспечить «карантин» нефти Венесуэлы.
