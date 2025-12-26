Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро в защите суверенитета страны

Венесуэла выразила официальную благодарность России за поддержку усилий президента Николаса Мадуро в защите суверенитета и интересов народа страны.

Венесуэла выразила официальную благодарность России за поддержку усилий президента Николаса Мадуро в защите суверенитета и интересов народа страны.

Как сообщил в своём Telegram-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, от имени лидера государства он передал искреннюю признательность российскому правительству за помощь Каракасу в условиях агрессивных действий со стороны США. Глава МИД также подчеркнул вклад Москвы в поддержание мира в Карибском регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает наращивание военного присутствия США в Карибском море и фактическую морскую блокаду Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что власти США приказали военным обеспечить «карантин» нефти Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше