Экс-главу Минобороны Грузии задержали по делу о штурме дворца президента

«Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана [Бачо] Ахалая», — заявил Маградзе.
Он уточнил, что вместе с экс-министром задержали его жену Ани Надареишвили. Позже её отпустили, но расследование в её отношении продолжается.
Ещё в октябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал наказать всех причастных к штурму. Тогда в Тбилиси прошли протесты на фоне выборов в местные органы власти. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.