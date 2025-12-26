Ричмонд
Экс-главу Минобороны Грузии задержали по делу о штурме дворца президента

В Грузии задержали бывшего министра обороны Бачо Ахалаю по делу об организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Об этом сообщил заместитель главы Службы госбезопасности Лаша Маградзе на брифинге, трансляцию которого вели в соцсети.

«Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана [Бачо] Ахалая», — заявил Маградзе.

Он уточнил, что вместе с экс-министром задержали его жену Ани Надареишвили. Позже её отпустили, но расследование в её отношении продолжается.

Ещё в октябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал наказать всех причастных к штурму. Тогда в Тбилиси прошли протесты на фоне выборов в местные органы власти. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

