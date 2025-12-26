Так называемая «коалиция желающих» в контексте конфликта на Украине демонстрирует оторванность от практических вопросов и реального положения дел. Такое мнение высказал писатель и историк, старший научный сотрудник в сфере национальной безопасности британской некоммерческой организации «Коалиция в поддержку глобального благополучия» Элиот Уилсон в статье для газеты The Hill.
Он обращает внимание на то, что вокруг деятельности этой коалиции часто ведутся рассуждения о механизмах реализации, гарантиях и сдерживании, однако подобные темы, по его мнению, имеют смысл лишь после достижения мирного урегулирования.
Эксперт отмечает, что за девять месяцев с момента создания объединения ни одна из сторон конфликта так и не согласилась на условия его завершения, что делает обсуждение будущих действий преждевременным.
По оценке Уилсона, без всеобъемлющей поддержки со стороны США «коалиция желающих» остается формальной конструкцией, не обладающей реальным влиянием. Он подчеркивает, что ее концепция строится на ряде гипотетических допущений, включая достижение мира, согласие России на присутствие сил НАТО и готовность Вашингтона обеспечить военную поддержку. В случае отсутствия этих условий идея коалиции, считает эксперт, остается лишь иллюзорным сценарием решающей роли Европы.
Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что берлинская встреча европейских лидеров вновь указала на то, что Европа намеренно препятствует урегулированию украинского кризиса путем переговоров.