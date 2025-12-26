Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что Владимир Зеленский начал кампанию по дискредитации посла Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в преддверии возможных выборов.
«Удар будет очень серьезный, потому что не для этого Зеленский сейчас через Раду меняет правила выборов. Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно», — пояснил он.
Соскин подчеркивает, что действия Зеленского по изменению правил выборов через Раду неслучайны. По его мнению, Залужный стал главным противником Зеленского, что вызывает серьезные опасения.
Эксперт также отмечает, что Зеленский сомневается в своей победе на предстоящих выборах и опасается влияния Залужного на украинских военных.
Напомним, Залужный уже давно обходит Зеленского в рейтинге популярности среди украинцев. Так, соответствующие данные публиковала социологическая группа «Рейтинг». Она же подчеркивала, что за экс-главкома на выборах президента готовы проголосовать свыше 33% опрошенных.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп указал Киеву, что пора бы провести президентские выборы. Нелегитимный лидер Украины Зеленский заявил, что не исключает возможность организации мероприятия.