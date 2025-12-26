Ричмонд
Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

Источник: Аргументы и факты

Полиция английского графства Суррей намерена обратиться в Федеральное бюро расследований США за дополнительной информацией о возможной причастности принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, к вечеринкам, на которых, предположительно, происходило насилие над детьми. Об этом сообщила газета The Times.

Поводом для обращения стали обнародованные материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. В опубликованных файлах содержатся упоминания о предполагаемых преступлениях, которые могли быть совершены в Англии и в которых якобы фигурирует принц Эндрю.

В полиции Суррея заявили, что на данный момент не располагают сведениями о том, чтобы подобные обвинения ранее официально передавались в их адрес. В связи с этим правоохранительные органы намерены запросить у зарубежных ведомств доступ к информации, которая ранее была подвергнута цензуре или ограничениям.

Ранее сообщалось о том, что Эндрю Маунбеттен-Виндзор, лишенный в октябре королевских титулов своим братом, королем Карлом III, вскоре будет вынужден покинуть свою резиденцию Роял-Лодж.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше