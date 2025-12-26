Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

Полиция английского графства Суррей намерена обратиться в Федеральное бюро расследований США за дополнительной информацией о возможной причастности принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, к вечеринкам, на которых, предположительно, происходило насилие над детьми. Об этом сообщила газета The Times.
Поводом для обращения стали обнародованные материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. В опубликованных файлах содержатся упоминания о предполагаемых преступлениях, которые могли быть совершены в Англии и в которых якобы фигурирует принц Эндрю.
В полиции Суррея заявили, что на данный момент не располагают сведениями о том, чтобы подобные обвинения ранее официально передавались в их адрес. В связи с этим правоохранительные органы намерены запросить у зарубежных ведомств доступ к информации, которая ранее была подвергнута цензуре или ограничениям.
Ранее сообщалось о том, что Эндрю Маунбеттен-Виндзор, лишенный в октябре королевских титулов своим братом, королем Карлом III, вскоре будет вынужден покинуть свою резиденцию Роял-Лодж.