Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

В полиции Суррея заявили, что на данный момент не располагают сведениями о том, чтобы подобные обвинения ранее официально передавались в их адрес. В связи с этим правоохранительные органы намерены запросить у зарубежных ведомств доступ к информации, которая ранее была подвергнута цензуре или ограничениям.