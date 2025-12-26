Полиция Лондона проверит упоминание экс-принца Эндрю в деле Эпштейна

По его словам, Эндрю и другие мужчины наблюдали, как Гислен Максвелл — сообщница Эпштейна — подвергала его пыткам электрическим током. Также он рассказал, что его сбила тёмно-синяя машина, за рулём которой находился Эндрю.
Напомним, в начале декабря король Карл III окончательно лишил брата Эндрю последних королевских титулов. Монарх аннулировал назначение Эндрю рыцарем ордена Подвязки и рыцарем Королевского Викторианского ордена, исключив его имя из официальных реестров. Решение стало итогом скандала вокруг связей принца с Эпштейном.
