Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Лондона проверит упоминание экс-принца Эндрю в деле Эпштейна

Британская полиция начала изучать новые заявления о возможных злоупотреблениях, связанных с делом обвиняемого в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Среди фигурантов — бывший принц Эндрю, брат короля Карла III. Об этом сообщает The Telegraph.

Поводом стали документы, обнародованные Минюстом США. Среди них — отредактированный отчёт ФБР со словами мужчины, которому сейчас 35 лет. Он утверждает, что в середине 1990-х, будучи ребёнком 6−8 лет, подвергался насилию группой людей в графстве Суррей.

По его словам, Эндрю и другие мужчины наблюдали, как Гислен Максвелл — сообщница Эпштейна — подвергала его пыткам электрическим током. Также он рассказал, что его сбила тёмно-синяя машина, за рулём которой находился Эндрю.

Напомним, в начале декабря король Карл III окончательно лишил брата Эндрю последних королевских титулов. Монарх аннулировал назначение Эндрю рыцарем ордена Подвязки и рыцарем Королевского Викторианского ордена, исключив его имя из официальных реестров. Решение стало итогом скандала вокруг связей принца с Эпштейном.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше