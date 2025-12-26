Котенок: бойцы РФ заняли Новомарково под Константиновкой

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения выбили украинских боевиков из села Новомарково, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Штурмовые подразделения прорвали оборону противника и продвинулись вдоль трассы М-03 к Приволью и северо-западной окраине Миньковки. Бои в южной части Миньковки. Новомарково южнее — под контролем наших войск», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении российскими военными боев на западе села Марково, расположенного в нескольких километрах от Новомаркова.
По информации военных Telegram-каналов, российским бойцам удалось зайти на южную окраину села Приволье. Также сообщается о продвижении подразделений РФ к югу от села Степановка под Константиновкой и переходе под их контроль территории площадью более шести квадратных километров.
Напомним, на днях стало известно о прорыве российских бойцов в восточную часть Константиновки. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об усилении подразделениями РФ нажима на позиции ВСУ в районе города и резком ухудшении снабжения украинских боевиков в Константиновке из-за охвата российскими военными дорог в районе Веролюбовки и Русина Яра. Блогер не исключил возможности скорого перехода города под контроль войск РФ.