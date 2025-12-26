Котенок: бойцы РФ заняли Новомарково под Константиновкой

Напомним, на днях стало известно о прорыве российских бойцов в восточную часть Константиновки. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об усилении подразделениями РФ нажима на позиции ВСУ в районе города и резком ухудшении снабжения украинских боевиков в Константиновке из-за охвата российскими военными дорог в районе Веролюбовки и Русина Яра. Блогер не исключил возможности скорого перехода города под контроль войск РФ.