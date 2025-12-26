В Европарламенте призвали отправить немецких солдат на Украину под флагом ЕС

Вебер заявил, что желает видеть «солдат с европейским флагом на форме», которые будут обеспечивать мир «вместе с украинскими друзьями». Политик пояснил, что не стоит ожидать мирного урегулирования исключительно от США.
Это заявление последовало за выступлением канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге, где на прямой вопрос депутата о возможной отправке немецких солдат он не дал чёткого ответа, лишь усмехнувшись и назвав вопрос «непростым». Канцлер также отметил, что любые гарантии безопасности для Киева, включая развёртывание многонациональных сил, возможны только после прекращения огня, которое «необходимо согласовать с Россией».
