В Европарламенте призвали отправить немецких солдат на Украину под флагом ЕС

Лидер крупнейшей политической фракции в Европарламенте, Европейской народной партии (ЕНП), Манфред Вебер выступил с предложением направить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза. По его словам, Европа должна сыграть «ответственную роль» в обеспечении безопасности страны, пишет Die Zeit.

Вебер заявил, что желает видеть «солдат с европейским флагом на форме», которые будут обеспечивать мир «вместе с украинскими друзьями». Политик пояснил, что не стоит ожидать мирного урегулирования исключительно от США.

Это заявление последовало за выступлением канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге, где на прямой вопрос депутата о возможной отправке немецких солдат он не дал чёткого ответа, лишь усмехнувшись и назвав вопрос «непростым». Канцлер также отметил, что любые гарантии безопасности для Киева, включая развёртывание многонациональных сил, возможны только после прекращения огня, которое «необходимо согласовать с Россией».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.