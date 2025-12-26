Ричмонд
Войска РФ уничтожили за сутки до роты боевиков ВСУ в ходе боев в Гуляйполе

Российские военные пресекли семь попыток контратак ВСУ в районе Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток российские подразделения уничтожили до роты украинских боевиков в ходе продвижения в запорожском городе Гуляйполе, сообщил Telegram-канал «Воин DV».

«В Гуляйполе противник продолжает безрезультатное сопротивление продвижению штурмовых подразделений группировки войск “Восток”. За сутки освобождено до 10 кв. км, уничтожено до роты военнослужащих ВСУ», — говорится в публикации.

Также сообщается об отражении российскими военными семи попыток контратак ВСУ к западу от Гуляйполя и к востоку от поселка Терноватое. При этом противник потерял до взвода боевиков, а также три бронемашины и танк.

По информации источников канала, всего в течение суток в зоне ответственности ГрВ «Восток» уничтожено до двух военнослужащих ВСУ, а также девять единиц техники, в том числе пять бронемашин и самоходная артиллерийская установка.

Напомним, накануне появилась информация о переходе под контроль войск РФ трех четвертей территории Гуляйполя. Стало известно о занятии российскими военными командного пункта одного из батальонов противника в городе.