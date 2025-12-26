Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о скором визите Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится на переговоры в США по урегулированию конфликта с Россией.

Источник: Reuters

По данным собеседников издания, Зеленский отправится «во Флориду для важных переговоров в Мар-а-Лаго — потенциальном месте встречи с руководством США».

«Дипломатические источники указывают на то, что украинское руководство, возможно, готовится к поездке во Флориду в ближайшие дни, что потенциально может привести Зеленского в непосредственную близость с резиденцией президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго», — говорится в тексте.

Если «все пройдет по плану», визит состоится 28 декабря, отмечается в материале.

Накануне Владимир Зеленский поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером, обсудив с ними «некоторые значительные детали работы».

По итогам переговоров он рассказал, что «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира». Украинский лидер выразил надежду на то, что сегодняшние «рождественские договоренности» и обсужденные идеи будут полезны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше