СМИ сообщили о скором визите Зеленского в США

По данным собеседников издания, Зеленский отправится «во Флориду для важных переговоров в Мар-а-Лаго — потенциальном месте встречи с руководством США».
«Дипломатические источники указывают на то, что украинское руководство, возможно, готовится к поездке во Флориду в ближайшие дни, что потенциально может привести Зеленского в непосредственную близость с резиденцией президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго», — говорится в тексте.
Если «все пройдет по плану», визит состоится 28 декабря, отмечается в материале.
Накануне Владимир Зеленский поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером, обсудив с ними «некоторые значительные детали работы».
По итогам переговоров он рассказал, что «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира». Украинский лидер выразил надежду на то, что сегодняшние «рождественские договоренности» и обсужденные идеи будут полезны.