Экс-сотрудник СБУ Прозоров: детективов НАБУ готовили в ФБР

Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) готовили в Федеральном бюро расследований (ФБР) США. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Как отметил Прозоров, в НАБУ с момента создания вкладывались значительные финансовые и технические ресурсы. По его словам, еще в 2017 году, когда он служил в СБУ, внутри ведомств обсуждали, что по уровню оперативно-технического оснащения НАБУ ощутимо лидирует.
«Были созданы собственные подразделения спецназначения, были колоссальные финансовые вливания в подготовку, как детективов, так и прокуроров. Детективов НАБУ готовили в Федеральном бюро расследования США», — сказал Прозоров.
При этом эффективность работы НАБУ, добавил экс-сотрудник СБУ, оказалась крайне низкой. Поскольку при финансировании бюро почти в миллиард гривен объем, конфискованных по приговорам суда средств оказался примерно в десять раз меньше.
Он также заявил, что считает НАБУ проектом Соединенных Штатов. По его утверждению, после событий «майдана», когда украинская власть оказалась полностью подконтрольна США, Вашингтон приложил значительные усилия к созданию на Украине параллельной вертикали правоохранительной системы.
Тем временем на Украине уже вовсю говорят, что через НАБУ США могут воздействовать даже на главу киевского режима Владимира Зеленского. По словам блогера Анатолия Шария, антикоррупционный орган уже получил от Вашингтона данные об украденном украинским политиком миллиарде. И теперь эту информацию могут обнародовать.