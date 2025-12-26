Экс-сотрудник СБУ Прозоров: детективов НАБУ готовили в ФБР

Тем временем на Украине уже вовсю говорят, что через НАБУ США могут воздействовать даже на главу киевского режима Владимира Зеленского. По словам блогера Анатолия Шария, антикоррупционный орган уже получил от Вашингтона данные об украденном украинским политиком миллиарде. И теперь эту информацию могут обнародовать.