Руденко: российские десантники окружили до роты боевиков ВСУ в Степногорске

Российские десантники окружили до роты украинских боевиков на территории запорожского поселка Степногорск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
«7-я гв. ДШД (г) (7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — прим. ред.) обошла Степногорск, замкнув котел. В городе еще около роты ВСУ», — написал он.
По информации военных Telegram-каналов, бойцы ВДВ сформировали «котел» вокруг Степногорска, обойдя поселок с запада и востока с последующим выходом на северную его окраину.
Военкор Евгений Лисицын сообщил о продвижении подразделений РФ к северу от Степногорска в направлении Веселянки, а также о расширении российскими военными зоны контроля в районе села Лукьяновское.
Напомним, накануне появилась информация о прорыве продвигающимися в Запорожской области российскими подразделениями обороны ВСУ к западу от города Орехов.
Сообщалось о наступлении войск РФ на Магдалиновку, Павловку и Лукьяновское, а также в районе расположенного неподалеку от Степногорска села Приморское.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения дронами укрытий украинских боевиков под Степногорском.