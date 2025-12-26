Подоляк заявил о готовности четырёх стран отправить миротворцев на Украину

Подоляк подчеркнул, что в обеспечении мира на Украине, по его мнению, должны участвовать международные партнёры, которые в этом заинтересованы. Он отметил, что подобные миссии требуют не только военного присутствия, но и чёткого понимания механизмов управления и финансирования. В качестве одного из возможных участников процесса Подоляк отдельно выделил Турцию.