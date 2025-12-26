Ричмонд
Подоляк заявил о готовности четырёх стран отправить миротворцев на Украину

Великобритания, Франция, Германия и Турция заявили о готовности разместить свои миротворческие контингенты на Украине после завершения вооружённого конфликта. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «Новини.Live».

Источник: Life.ru

«Возникает вопрос, кто будет финансировать всё? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать всё в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России?» — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что в обеспечении мира на Украине, по его мнению, должны участвовать международные партнёры, которые в этом заинтересованы. Он отметил, что подобные миссии требуют не только военного присутствия, но и чёткого понимания механизмов управления и финансирования. В качестве одного из возможных участников процесса Подоляк отдельно выделил Турцию.

Ранее лидер крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер выступил с инициативой направить немецких военнослужащих на Украину под флагом Евросоюза. Европа, как он считает, должна взять на себя «ответственную роль» в обеспечении безопасности страны. Вебер также заявлял, что хотел бы видеть европейских солдат, которые вместе с украинской стороной будут обеспечивать мир.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

