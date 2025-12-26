В доме Эпштейна нашли головной убор с надписью «Барин» на русском языке

Согласно опубликованным снимкам, сделанным, предположительно, в таунхаусе Эпштейна в одном из элитных районов города, в его шкафу хранились одежда и обувь из различных стран и культур. На фотографиях запечатлены несколько пар плетеной обуви, похожей на лапти, а также валенки с черной подошвой и орнаментом из красных ромбов. Рядом находилась и другая обувь, в том числе кожаные тапки в восточном стиле.