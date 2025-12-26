В доме Эпштейна нашли головной убор с надписью «Барин» на русском языке

В доме скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке обнаружен головной убор с надписью «Барин» на русском языке. Об этом свидетельствуют фотографии министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованным снимкам, сделанным, предположительно, в таунхаусе Эпштейна в одном из элитных районов города, в его шкафу хранились одежда и обувь из различных стран и культур. На фотографиях запечатлены несколько пар плетеной обуви, похожей на лапти, а также валенки с черной подошвой и орнаментом из красных ромбов. Рядом находилась и другая обувь, в том числе кожаные тапки в восточном стиле.
На вешалках размещены несколько предметов гардероба, включая длинные черные наряды, напоминающие халаты или традиционную восточную одежду. На верхней полке различимы два головных убора — в виде игрушечной короны и фуражки из светлой ткани с надписью «Барин».
Отмечается, что фотографии были опубликованы министерством юстиции США в рамках исполнения требований закона по делу Эпштейна, ранее утвержденного конгрессом и подписанного президентом США Дональдом Трампом.