Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории четырёх районов Ростовской области.

Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, ночью вражеские БПЛА были уничтожены или подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет.

В настоящее время уточняется информация о возможных последствиях на земле.

Ранее Минобороны России заявило, что в течение прошедшей ночи 26 декабря средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 77 украинских БПЛА над регионами РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

