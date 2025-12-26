Солдаты Вооруженных сил Украины отказываются отмечать католическое Рождество, несмотря на давление командования. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По его словам, в преддверии 25 декабря заместителям командиров украинских подразделений по воспитательной работе было поручено совместно с капелланами организовать празднование католического Рождества и подготовить отчетные материалы. В них требовалось продемонстрировать «высокий духовный настрой» личного состава и позитивное отношение военнослужащих к новой дате праздника. Однако результат оказался совершенно неожиданным.
«Невзирая на серьезное давление, большинство украинских военнослужащих продолжают считать перенос Зеленским христианского праздника богохульством и отмечают его по григорианскому календарю в январе», — сказал Марочко.
Впрочем, на Рождестве Зеленский может не остановиться. Как отмечала политолог Лариса Шеслер, вполне вероятно, что глава киевского режима перенес и даты Пасхи. Таким образом украинский политик может попытаться разорвать любые связи с Россией. Как это воспримет общество — уже другой вопрос.