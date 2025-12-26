Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1402-й

8:27 Руководитель Европейской народной партии и глава ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Европейского союза.
«Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — сказал он.
8:15 ВСУ начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство.
8:11 Отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы Франция, Германия, Турция и Великобритания, сообщил в интервью «Новини.LIVE» советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 77 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
34 дрона сбили над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, по пять — над Калужской областью и Крымом, по три — над территорией Московского региона и акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.
8:01 Сегодня 1402-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.