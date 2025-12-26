Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1402-й

34 дрона сбили над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, по пять — над Калужской областью и Крымом, по три — над территорией Московского региона и акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.