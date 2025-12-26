Путин заявил, что США заинтересованы в майнинге на Запорожской АЭС

По данным издания, в ходе встречи российский лидер затронул тему ЗАЭС, рассказав, что с американской стороной обсуждается модель совместного управления станцией без участия Украины. Кроме того, как уточнил Путин, США выражают интерес к организации майнинга — процесса добычи криптовалюты — с использованием мощностей электростанции.
Как уверяет глава государства, по инициативе американцев рассматривается вопрос о поставках электроэнергии с ЗАЭС на Украину. Президент отдельно отметил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, но теперь с российскими паспортами.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре. С марта 2022 года она контролируется Россией и управляется госкорпорацией «Росатом».
Ранее экс-комик Владимир Зеленский озвучил предложение о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под совместное управление Украины и США. По его словам, Россия будет играть лишь ограниченную роль в эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС. Российская сторона выразила готовность рассмотреть подобные варианты, включая временную передачу, аренду или совместное использование объекта, как способ укрепления партнёрства с США, но категорически против полной передачи собственности.
