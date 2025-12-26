Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что США заинтересованы в майнинге на Запорожской АЭС

Глава государства Владимир Путин, выступая на встрече с представителями делового сообщества, заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источник: Life.ru

По данным издания, в ходе встречи российский лидер затронул тему ЗАЭС, рассказав, что с американской стороной обсуждается модель совместного управления станцией без участия Украины. Кроме того, как уточнил Путин, США выражают интерес к организации майнинга — процесса добычи криптовалюты — с использованием мощностей электростанции.

Как уверяет глава государства, по инициативе американцев рассматривается вопрос о поставках электроэнергии с ЗАЭС на Украину. Президент отдельно отметил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, но теперь с российскими паспортами.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре. С марта 2022 года она контролируется Россией и управляется госкорпорацией «Росатом».

Ранее экс-комик Владимир Зеленский озвучил предложение о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под совместное управление Украины и США. По его словам, Россия будет играть лишь ограниченную роль в эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС. Российская сторона выразила готовность рассмотреть подобные варианты, включая временную передачу, аренду или совместное использование объекта, как способ укрепления партнёрства с США, но категорически против полной передачи собственности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше