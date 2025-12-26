19FortyFive: Российские подлодки «Ясень» устроили неприятный сюрприз для ВМС США

По его словам, ввод в строй субмарин типа «Ясень», таких как «Пермь» и «Казань», с их бесшумными реакторами, усовершенствованной гидроакустикой и мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», стал для США крайне неприятным сюрпризом. Аналитик отмечает, что визит подлодки «Казань» в порт Гаваны в 2024 году наглядно продемонстрировал способность России легко проникать в американскую зону влияния, собирать разведданные и угрожать авианосным группам прямо из Карибского моря.
«Развёртывание в 2024 году на Кубе стало [для США] неприятным сюрпризом», — заявил Иствуд.
Эксперт полагает, что одна из таких российских подлодок сейчас может собирать разведданные об американской авианосной группе «Джеральд Р. Форд» у берегов Венесуэлы. Это позволяет России, как считает автор, снижать эффективность ВМС США в их собственной зоне влияния.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал строительство 25 новых военных кораблей для ВМС США. Эти суда обещают стать настоящим прорывом благодаря своему инновационному вооружению: современным артиллерийским системам, гиперзвуковому оружию, рельсотронам и боевым лазерам. Кроме того, они будут адаптированы для транспортировки ядерного оружия.
