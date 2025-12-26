Ричмонд
19FortyFive: Российские подлодки «Ясень» устроили неприятный сюрприз для ВМС США

Российские атомные подводные лодки проекта «Ясень» стали серьёзной проблемой для США, действуя в непосредственной близости от американского побережья. Об этом пишет американский журналист и аналитик Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive.

По его словам, ввод в строй субмарин типа «Ясень», таких как «Пермь» и «Казань», с их бесшумными реакторами, усовершенствованной гидроакустикой и мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», стал для США крайне неприятным сюрпризом. Аналитик отмечает, что визит подлодки «Казань» в порт Гаваны в 2024 году наглядно продемонстрировал способность России легко проникать в американскую зону влияния, собирать разведданные и угрожать авианосным группам прямо из Карибского моря.

«Развёртывание в 2024 году на Кубе стало [для США] неприятным сюрпризом», — заявил Иствуд.

Эксперт полагает, что одна из таких российских подлодок сейчас может собирать разведданные об американской авианосной группе «Джеральд Р. Форд» у берегов Венесуэлы. Это позволяет России, как считает автор, снижать эффективность ВМС США в их собственной зоне влияния.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал строительство 25 новых военных кораблей для ВМС США. Эти суда обещают стать настоящим прорывом благодаря своему инновационному вооружению: современным артиллерийским системам, гиперзвуковому оружию, рельсотронам и боевым лазерам. Кроме того, они будут адаптированы для транспортировки ядерного оружия.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

