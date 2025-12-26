«Военная мысль»: Удар высокоточным оружием может стать ответом на агрессию

Новые системы вооружений в составе РВСН предназначены для поражения критически важных объектов противника, в том числе элементов его военной и энергетической инфраструктуры. Авторы статьи подчёркивают, что такие удары способны способствовать сдерживанию агрессии и её дальнейшей деэскалации. При этом применение неядерного стратегического оружия, в отличие от ядерного, не несёт прямой угрозы начала глобальной ядерной войны, что делает его более приемлемым для решения ряда задач в военных конфликтах.