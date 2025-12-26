Ричмонд
«Военная мысль»: Удар высокоточным оружием может стать ответом на агрессию

Журнал «Военная мысль» (издание Минобороны) сообщает, что применение стратегической группировки с неядерным высокоточным оружием может помочь защитить Россию от агрессии. Однако как отмечает издание, это не заменяет ядерное оружие.

Источник: Life.ru

«Применение данной системы в ходе войны на её начальном этапе может оказаться эффективной мерой, направленной на отражение агрессии и принуждение противника к прекращению военных действий на выгодных для России условиях», — отмечают авторы.

В материале, подготовленном, в том числе первым замкомандующего РВСН генерал-лейтенантом Игорем Фазлетдиновым говорится, что в российской военной доктрине ещё в 2014 году появился термин «система неядерного сдерживания». Он подразумевает комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии без применения ядерного оружия. Для нанесения высокоточных неядерных ударов, как отмечается, могут использоваться ракетные комплексы «Авангард» и «Орешник».

Новые системы вооружений в составе РВСН предназначены для поражения критически важных объектов противника, в том числе элементов его военной и энергетической инфраструктуры. Авторы статьи подчёркивают, что такие удары способны способствовать сдерживанию агрессии и её дальнейшей деэскалации. При этом применение неядерного стратегического оружия, в отличие от ядерного, не несёт прямой угрозы начала глобальной ядерной войны, что делает его более приемлемым для решения ряда задач в военных конфликтах.

Ранее сообщалось, что США планируют нарастить поставки вооружения Украине к Рождеству 25 декабря, однако параллельно предупредили европейских союзников о намерении сократить роль Вашингтона как основного гаранта безопасности в рамках НАТО в сфере неядерных вооружений. В Пентагоне подчёркивали, что Индо-Тихоокеанский регион остаётся для США ключевым приоритетом.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

