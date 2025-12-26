Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историк Михаил Мягков заявил, что Зеленский — «мини-фюрер» и «мини-Бандера»

Владимир Зеленский является «мини-фюрером», поскольку много взял от украинского националиста Степана Бандеры, сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Владимир Зеленский является «мини-фюрером», поскольку много взял от украинского националиста Степана Бандеры, сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Историк заявил, что Бандера, который «многое взял от гитлеровской идеологии», был «мини-фюрером», а Зеленский, перенявший идеологию Бандеры, сообщает РИА «Новости».

Зеленский — «мини-Бандера, если так можно сказать», поскольку у него есть теория «мы — украинцы, мы — незалежная, а все остальные как бы ниже», сказал Мягков.

Читайте материал «Автомобиль Ларисы Долиной разбился в Москве».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.