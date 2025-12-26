Владимир Зеленский является «мини-фюрером», поскольку много взял от украинского националиста Степана Бандеры, сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Историк заявил, что Бандера, который «многое взял от гитлеровской идеологии», был «мини-фюрером», а Зеленский, перенявший идеологию Бандеры, сообщает РИА «Новости».
Зеленский — «мини-Бандера, если так можно сказать», поскольку у него есть теория «мы — украинцы, мы — незалежная, а все остальные как бы ниже», сказал Мягков.
