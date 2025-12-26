На Западе заявили, что Зеленский может посетить резиденцию Трампа уже 28 декабря

«Он (Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru), как ожидается, в ближайшие дни отправится во Флориду для очень важных переговоров в Мар-а-Лаго — возможной площадке для встречи с американским руководством… Если всё пойдёт по плану, визит может состояться уже 28 декабря», — пишет издание.
Ранее СМИ опубликовали полную версию плана Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Он почти целиком состоит из требований в адрес Москвы. В частности, речь идёт о 800-тысячной армии Украины даже в мирное время. В Берлине подчеркнули, что Киев не в такой позиции, чтобы ставить России ультиматумы.
