В Николаеве после взрывов загорелась подстанция

В Николаевской и Волынской областях прогремели взрывы на объектах инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В Николаеве после взрывов начался пожар на подстанции «Темвод», сообщил в пятницу Telegram-канал ANNA NEWS, ссылаясь на данные сервиса NASA FIRMS.

«Отметка на сервисе FIRMS подтверждает возгорание на территории ПС “Темвод” 154/35/6 кВ», — говорится в публикации.

По информации военных Telegram-каналов, в результате повреждения энергообъекта часть Николаева была обесточена.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы В Николаеве прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги, которую объявляли также в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях.

В военной администрации Волынской области заявили о повреждении в результате взрывов объекта критической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на четверг взрывы прогремели на объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области. Сообщалось о повреждении складских и производственных помещений.